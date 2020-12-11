456 Alan kodu nerenin? Gümüşhane alan kodu kaç? 0456 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0456 bu alan kodlarından birisidir. Peki 456 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Gümüşhane'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0456 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Gümüşhane'nin alan kodu kaçtır? 456 neresi, nereye ait, nereden aramış?

456 NERENİN ALAN KODU?

0456 : GÜMÜŞHANE

0456 alan kodu Gümüşhane iline aittir . Gümüşhane'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0456 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Gümüşhane'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 456 kodu yazar.

0456 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0456 telefon kodu Gümüşhane iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Gümüşhane şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 456 'dır. Yani Gümüşhane'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0456 kodu geçmektedir.

GÜMÜŞHANE'NİN ALAN KODU NEDİR?

Gümüşhane'nin alan kodu 0456 'dır. Gümüşhane'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0456 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Gümüşhane ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.