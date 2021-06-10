45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı
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45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı

45 yaş ve üzeri vatandaşlar için aşılama başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini duyurmasının ardından 45 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanma süreci başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini duyurmasının ardından 45 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanma süreci başladı.

Türkiye genelinde korona virüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık sağlanması amacıyla aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Dün yapılan Korona virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini duyurmasının ardından 45 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanma süreci başladı. Bu kapsamda aşı randevularını alan vatandaşlar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelerek sıralarının gelmeleriyle Sinovac veya BioNTech aşılarından tercih ettikleri aşıyı oldu. Öte yandan Bakan Koca, gelecek pazartesiden itibaren 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşı programına dahil edileceğini belirtti. Aşılama programı kapsamında sırası gelen vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini seçerek aşı olabiliyor.

"YOĞUNLUĞUMUZ GİDEREK ARTIYOR AMA BUNU ÜSTLENEBİLECEK BİR KAPASİTEMİZ VAR"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alper Gündüz, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki aşılama çalışmaların hızla ve titizlikle sürdürdüğüne dikkat çekerek, aşılamada yaş sınırının giderek düşmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Gündüz, aşılama çalışmalarına ilişkin, "Şu anda günlük 7 bin kişiyi aşılayabilecek kapasitedeyiz. Yoğunluğumuz giderek biraz artıyor ama bunu üstlenebilecek bir kapasitemiz var. Pazartesiden itibaren 40 yaş ve üstü hastaları aşılamaya başlayacağız. Toplumsal bağışıklığımız yüzde 70'e ulaşıncaya dek bu aşılamaya devam etmeliyiz. Herkes seferber olmuş durumda, aşılamaya devam ediyoruz" dedi.

"İLK GÜNÜMÜZDE HEMEN GELDİK"

Aşı sırasının gelmesiyle birlikte aşını yaptıran 45 yaşındaki Oğuz Deniz, "Büyüklerimizin dediklerini yapmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda günümüz geldiğinde de, ilk günümüzde hemen geldik. Çok dikkat etmek lazım, kendim iki kere atlattım, çok tehlikeli. Çok zor bir süreç yaşayan bilir. Herkesin aşı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HERKESİ AŞIYA DAVET EDİYORUM"

Dün yapılan açıklamanın ardından hemen aşı randevusunu aldığını ifade eden bir başka vatandaş, "Çok memnunuz, çok rahatladık. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bu hizmetten dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sağlık sisteminin düzenli yürüyebilmesi için herkesi aşıya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

(Hasibe Karadağ - Armağan Yılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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