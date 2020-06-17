45 metrelik uçurumdan düşen av köpeğinin bacağı kırıldı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 45 metrelik uçurumdan düşüp, kayalıkta mahsur kalan av köpeği, itfaiye ekiplerince bacağı kırık olarak kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 45 metrelik uçurumdan düşüp, kayalıkta mahsur kalan av köpeği, itfaiye ekiplerince bacağı kırık olarak kurtarıldı.

Bodrum'un kırsal Kızılağaç Mahallesi'ndeki dağlık arazide, av köpeğinin uçurumdan düştüğünü görenler, saat 12.30 sıralarında, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, köpeğin mahsur kaldığı kayalık alana 45 metrelik uçurumdan halatla indi. Ekipler, bacağında kırık olduğu belirlenen köpeği yine halatla yukarı çekerek, kurtardı. Av köpeği, daha sonra sahibi İsmail Bülbül 'e teslim edildi.

Kaynak: DHA