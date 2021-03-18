45 bin TL ödüllü ESA Esports Otomobol Kupası başlıyor

ESA Esports & Media tarafından düzenlenen Otomobol Kupası 31 Mart'ta başlıyor. Toplam 3 ay boyunca, aylık seriler halinde sürecek mücadelede Rocket League takımları 45.000₺'lik ödül havuzuna ortak olabilmek için mücadele edecek.

ESA Esports & Media, daha önce görülmemiş bir turnuva sistemi ile Rocket League takımlarının Türkiye esporundaki gelişimlerine destek olacak. Kupada takımlar her ayın ilk 3 haftası eleme oynarken, ayın son haftasında ise bu elemeleri kazanan takımlar arasında ayın finali oynanacak. Bu 3 ayın sonunda ise büyük finalde en çok puan toplayan 8 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

Her hafta çarşamba günü ESAEsportsTV Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak olan maçlar, Rocket League esporcularının kendilerini göstermesi için bir fırsat oluşturacak. Turnuva organizasyonu ve takım iletişimleri ESA Esports Discord sunucusu üzerinden gerçekleştirilecek. Her oyuncuya Rocket League permi verilecek ve Rocket League kanalı ekibinden destek alabilecekleri bir destek odası yer alacak. Turnuvaya başvurular www.esaesports.com üzerinden yapılabiliyor.

ESA ESPORTS OTOMOBOL KUPASI ÖDÜL DAĞILIMI

Her ay toplam 7.500₺ ve büyük finallerde de toplam 22.500₺ olmak üzere ödül havuzu 45.000₺ tutarında. Aylık dağılım ise şu şekilde:

1. Takım - 410 Puan - 2 500₺ ödül

2. Takım - 300 Puan - 1 700₺ ödül

3. Takım - 250 Puan - 1 100₺ ödül

4. Takım - 200 Puan - 700₺ ödül

5-6. Takımlar - 150 Puan - 450₺ ödül

7-8. Takımlar - 100 Puan - 300₺ ödül

ESA Esports & Media hakkında:

ESA Esports & Media, espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren, düzenlediği espor organizasyonları, ürettiği dijital içerikler ve eğlence sektörüne getirdiği yenilikçi bakış açısı ile Türkiye'de ve komşu coğrafyalarda pazar lideri olmayı vizyon edinmiş bir "yeni medya" şirketidir.

Fiziksel ve online olarak, ESA Esports & Media markalı espor liglerine ve turnuva organizasyonlarına ev sahipliğini yapar. Türkiye'nin en büyük espor arenası ve stüdyosunda video oyunları ve espor temalı, ilgi çekici içerikler üretir. Bu içerikleri çeşitli dijital platformlarda yer alan ESA Esports & Media kanallarında yayınlar ve oyunculara tam bir espor deneyimi yaşatır.