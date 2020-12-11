446 Alan kodu nerenin? Erzincan alan kodu kaç? 0446 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0446 bu alan kodlarından birisidir. Peki 446 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Erzincan'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0446 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Erzincan'ın alan kodu kaçtır? 446 neresi, nereye ait, nereden aramış?

446 NERENİN ALAN KODU?

0446 : ERZİNCAN

0446 alan kodu Erzincan iline aittir . Erzincan'ı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0446 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Erzincan'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 446 kodu yazar.

0446 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0446 telefon kodu Erzincan iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Erzincan şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 446 'dır. Yani Erzincan'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0446 kodu geçmektedir.

ERZİNCAN'IN ALAN KODU NEDİR?

Erzincan'ın alan kodu 0446 'dır. Erzincan'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0446 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Erzincan ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.