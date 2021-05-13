43 ilin geçiş noktasında "bayram" sessizliği

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşak, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşak, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine sayılı günler kaldı. Bu süreci farklı şehirlerde geçirmek isteyenler, kapanma başlamadan hemen önce yollarda yoğunluğa neden olmuştu. Vatandaşların bayramı kısıtlama nedeniyle evde geçirmesiyle her yıl yüz binlerce aracın geçtiği 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de sessizlik hakim oldu. Kilit kavşaktan az sayıda aracın geçtiği görüldü.

Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolundaki boş yollar, drone ile havadan görüntülendi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı