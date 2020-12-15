422 Alan kodu nerenin, nereye ait? Malatya alan kodu kaç? 0422 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0422 bu alan kodlarından birisidir. Peki 422 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Malatya'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0422 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Malatya'nın alan kodu kaçtır? 422 neresi, nereye ait, nereden aramış?

422 NERENİN ALAN KODU?

0422 : MALATYA

0422 alan kodu Malatya iline aittir . Malatya'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0422 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Malatya'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 422 kodu yazar.

0422 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0422 telefon kodu Malatya iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Malatya şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 422 'dir. Yani Malatya'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0422 kodu geçmektedir.

MALATYA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Malatya'nın alan kodu 0422 'dir. Malatya'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0422 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Malatya ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.