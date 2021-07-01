410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
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410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde bulunan 410 yıllık kestane ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde bulunan 410 yıllık kestane ağacı, 'anıt ağaç' olarak tescillendi.

Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı kırsal İslamköy Mahallesi'nde bulunan, 410 yıllık Anadolu kestanesinin yeşerdiği ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi. Karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Kulp İslamköy mahallemizde bulunan 410 yaşında ve yaptığımız aşılarla binlerce yeni kestane ağacına ana olacak Anadolu kestane ağacımız, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nca, Anıt Ağaç olarak tescillendi" dedi. 


410 yıllık ağaç, 'anıt ağaç' olarak tescillendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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