"41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
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"41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

'41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu' fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan - Haberler | Kültür Sanat

Trabzon Büyükşehir Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu" kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen "41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu" kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, bu yıl 21 Şubat'ta koşulan maratonda çekilen yaklaşık 1000 fotoğrafın, Instagram hesaplarından "#trabzonyarimaratonu" etiketiyle paylaşıldığını söyledi.

Trabzon'un ne kadar değerli olduğunu her fırsatta anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Ataman, "4 ayaklı düzenlenen bu maratonun 41'incisi yapıldı. Aslında burada işi en zor jüri olsa gerek. Çünkü kısa sürede fotoğrafları görünce hangisine ne şekilde birincilik, ikincilik verildiğini anlamak zor. Hepsi birbirinden güzel." dedi.

Ataman, fotoğraf sanatına ilgi duyan yarışmacıları tebrik etti.

Konuşmanın ardından yarışma birincisi İbrahim Aysundu, ikincisi Metin İnan, üçüncüsü Ali Mermertaş ile drone kategorisi ödülüne layık görülen Sema Mermertaş'a ödülleri, protokol üyelerince verildi.

Törene, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Cahit Erdem ile yarışmaya katkıda bulunan firma sahipleri de katıldı.

'41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu' fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
'41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu' fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
'41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu' fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
'41. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu' fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Taşcan

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