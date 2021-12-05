KOCAELİ (İHA) - Bu festivalde Türk kahvesinin yolculuğu anlatılıyor

Fatma Kaplan Hürriyet:

Bu koleksiyon Dünya üzerindeki en zengin koleksiyonlardan biri"

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir festivalde sergilenen ürünlerle Türk kahvesinin yolculuğu anlatılıyor. Bu sergi vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü Festivali'nde Murat Sungur ve Nihat Bursa çiftine ait bir koleksiyon olan ve içerisinde 400 yıllık Türk kahvesi fincanı ve cezvelerinin de yer aldığı 18. ve 20. yüzyıl arasında üretilmiş dibek, saklama kutusu gibi eşyalar sergileniyor. Sergiyi gezerek adeta tarihe tanıklık eden vatandaşla, eski fincan ve cezvelere yoğun ilgi gösteriyor. Sergi 3 ay boyunca vatandaşlar tarafından ziyaret edilebilecek.

"İzmit'e bir kahve müzesi açmak istiyoruz"

Festivalin ve 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nün önemine değinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Burada çok kıymetli bir koleksiyonun sergilenmesinde ev sahipliği yapıyoruz. Koleksiyonumuz Türk kahvesiyle ilgili, Türk kahvesinin yolculuğunu anlatan önemli bir koleksiyon. Osmanlı'dan Dünya'ya yayılan Türk kahvesinin nasıl kavrulduğu, nasıl soğutulduğu ve birçok materyali içeren bir koleksiyon. Bizim bu koleksiyonu burada sunmamızın nedeni, UNESCO'nun Türk kahvesini somut olmayan kültürel miras olarak kabul etmesinden sonra, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olarak kabul edilmesi. Biz de bu mirasa sahip çıkıp, bu festivalle kente duyurmak ve sahip çıkılmasını sağlamak istedik. Bu koleksiyonu İzmitlilerle buluşturmak istedik. Koleksiyon sahibi Murat Sungur Bursa ve Nihal Bursa burada koleksiyonu sergileyebilmemiz için bize yardım ettiler. Sergimiz 3 ay boyunca halkımıza açık olacak. Atatürk'ün de kahveyi çok sevdiğini biliyoruz. Yakın zamanda İzmit'e kazandırdığımız Dünya'nın en zengin Atatürk müzesinde Atatürk'ün içtiği son kahve, telvesiyle birlikte bizim koleksiyonumuzun içerisinde. Aynı zamanda Atatürk'ün çok sevdiği kahve fincanları da bu koleksiyonda mevcut. 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nü kutlayan ilk belediyeyiz. Biz buna sahip çıkmak ve sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Eğer mümkün olursa da İzmit'e bir kahve müzesi açmak istiyoruz ve bu noktada çalışmalarımızı tam gaz sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dünya'daki en kapsamlı koleksiyonlardan biri"

"Kahve kültürüne dair binlerce parça mevcut"

Koleksiyonun içeriğinden de bahseden Başkan Hürriyet, "Bu kahve koleksiyonumuz Osmanlı ve Türk kahve kültürü ile ilgili Dünya'daki en kapsamlı koleksiyonlar arasında yer alıyor. Sergimiz 3 ay açık kalacak. Bu koleksiyonda Osmanlı coğrafyasından başlayan ve Dünya'ya yayılan kahve kültürüne dair binlerce parça mevcut. Bu parçalar arasında kahve hazırlama ve sunma sürecinde kullanılan kavurucu, soğutucu, değirmen, dibek, saklama kutusu, kahveden ve cezve, fincan, buhurdan ve tütün çubuğu gibi eşyaların yanı sıra kahve kapları var. Koleksiyon, birçok yazılı ve görsel belgeyi de kapsıyor" diye konuştu.