400 metre uçuruma yuvalandılar, hurdaya dönen kamyonetten sağ kurtuldular

400 metre uçuruma yuvalandılar, hurdaya dönen kamyonetten sağ kurtuldular Uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen kamyonet içerisindeki baba ve oğlu yaralı olarak kurtarıldı Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Balıklı yaylası yolunda yaklaşık 400 metre uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen...

400 metre uçuruma yuvalandılar, hurdaya dönen kamyonetten sağ kurtuldular

Uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen kamyonet içerisindeki baba ve oğlu yaralı olarak kurtarıldı

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Balıklı yaylası yolunda yaklaşık 400 metre uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen kamyonetin içerisindeki baba ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinden Balıklı Yaylasına giden Ş.B. yönetimindeki 14 KN 709 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 400 metre uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler uçuruma yuvarlanan kamyonete halat yardımı ile ulaştı. Uçurumdan aşağıya inen ekipler tarafından yapılan çalışmada motoru yerinden çıkarak hurdaya dönen kamyonet içerisindeki Ş.B. ve oğlu Ö.F.B. yaralı olarak bulundu. Yaralılar vatandaşların da yardımıyla halata bağlanan sedye ile yol kenarında bekleyen ambulans taşındı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı