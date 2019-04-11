4 Çocuk Annesi Kadın, 40 Yıllık Kocasını Uyurken Kafasına Keserle Vurarak Öldürdü
Adıyaman'da 4 çocuk annesi kadın, şiddetli geçimsizlik yaşadığını iddia ettiği 40 yıllık eşini uyurken başına keserle defalarca vurarak öldürdü.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4 çocuk annesi Dursun Yalçın (66), 40 yıllık eşi Şaban Yalçın'ı (73) başına keserle defalarca vurarak öldürdü.
EŞİNİN BAŞINA KESERLE VURDU
Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Topkapı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Yalçın yatakta uyuyan eşi Şaban Y.'nin başına keserle defalarca vurdu. Daha sonra üst kattaki oğlu Ramazan Yalçın'ın yanına giden Dursun Yalçın kocasını yatakta kanlar içinde bulduğunu söyleyerek yardım istedi. Babasını yatakta hareketsiz gören Ramazan Yalçın durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şaban Yalçın'ın öldüğünü belirledi. Yalçın'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
KOCASIYLA İLGİLİ VERDİĞİ TUTARSIZ İFADELER SONRASI GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri Dursun Yalçın'ı, kocasının ölümüyle alakalı verdiği tutarsız ifadeler nedeni ile gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Dursun Yalçın, eşi Şaban Yalçın'ı şiddetli geçimsizlik nedeni ile kafasına keserle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Dursun Yalçın'ın, Şaban Yalçın'la 40 yıllık evli olduğu ve çiftin 4 çocuklarının bulunduğu öğrenildi.
Ekipler evin çevresinde yaptığı araştırmada ise olayda kullanılan keseri bularak el koydu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bir adam öldürülürken nefret sucu diye bir durum vardır. Bu kadın niye bunu yaptı ? Umarım günahınıda almak istemem sapıklık felan yapmamıstır. Bir kadın niye delirsin ? Sevgisiz sapkın bir toplum olmak nedir ben anlamadımCevap Yaz 6 1 Yayından KaldırPOLİS BORDO: Aynen yorumuna katiliyorum, kimse durduk yerde katil olmak istemez. Yinede rezilik Iyiki hic evlenmemisim.2 5 Yayından Kaldır
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Yazık olmuş..Bir cinnet anında yapılmış bir davranış..40 yılın birikimi demek ki..Keşke öldüreceğine boşansaydı..Biri mezara biri hapise gitti..Yazık..Anlaşamayan çiftler birbirlerine eziyet edeceğine en güzeli karşılıklı konuşarak ayrılmak..Toplumda bu maalesef çok zor..Ya adam kadına zarar veriyor, ya kadın adama..Halbuki anlaşarak ayrılmak iki taraf için de daha doğru ve en iyisi..Cevap Yaz 15 Yayından KaldırFEHMİ KARACA: Şaban Yalçın fukara kendi halinde biriydi yumiyeyle çalışan fakir değerli bir insandı zalim hanımı defalarca evi terkedip aylarca gelmezdi halkın ifadesine göre babasını zalimce katleden oğlu ramazan Yalçın suç ortağı anesi ramazan Yalçın sağlık ekibini jandarmaya haber verirken köylünün idadasına göre Ramazan’ın elinde ameliyat eldiveni olduğunu söylediler köylüleri yani anlicağınız suçlu Ramazan Yalçın suç ortağıda anesi keseri annesine verip saklamasını söylüyor olan fukara şaban yalçına oldu ortada bişey yoken mekanı cennet olsun allah rahmet eylesin nur içinde yatsın şehitler mertabesine ulaşır inşallah14 1 Yayından Kaldır
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Dursun abi şaban ablaCevap Yaz 8 Yayından Kaldır