40 yıl hapisle aranan hükümlü, uyuşturucu satarken yakalandı

ANKARA'da, 3 farklı 'yağma' suçundan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Levent Çakır (44), uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmada Levent Çakır ve ağabeyi Hakan Çakır'ın, Mamak ilçesinde uyuşturucu sattığı belirlendi. Takibe alınan 2 kardeşten Levent Çakır, ara sokakta poşet içinde uyuşturucu satarken yakalandı. Hakan Çakır da evde gözaltına alındı.

Yapılan incelemede; Levent Çakır'ın 'hırsızlık', 'birden fazla kişiyle gece vakti yağma' ve 'birden fazla kişiyle yağma' suçlarından 2013'te 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 20 suç kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, mahkemece tutuklandı.