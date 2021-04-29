40 metrekarelik dükkanda geçen bir ömür
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40 metrekarelik dükkanda geçen bir ömür

40 metrekarelik dükkanda geçen bir ömür
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahanlı 71 yaşındaki esnaf Cengiz Çelik, 13 yaşından bu yana baba yadigarı 40 metrekarelik dükkanda çalışarak geçimini sağlıyor.

Ardahanlı 71 yaşındaki esnaf Cengiz Çelik, 13 yaşından bu yana baba yadigarı 40 metrekarelik dükkanda çalışarak geçimini sağlıyor.

Ortaokul yıllarında babasından devraldığı 40 metrekarelik dükkanda ticaret yapmaya başlayan Çelik, yarım asrı aşkın bir süredir işlettiği iş yerine ilk günkü aşkla sahip çıkıyor.

Kentin eski garaj bölgesindeki dükkanında gıda ve hırdavat malzemesi satan Çelik'in, taş duvarı, ahşaptan tavanı, tezgahı, gramı şaşırmayan asırlık terazisi ve eski kepenk sistemiyle zamana direnen dükkanı müşterilerin de ilgisini çekiyor.

Esnaf Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanındaki ahşap tavanın çok eski olduğunu ve bunu yapacak marangozların artık kalmadığını söyledi.

"İnsan kanaat ettikçe mutlu ve huzurlu olur"

Dükkanında gıda ve hırdavat üzerine yaptığı satışla kanaat ederek bugüne geldiğini ifade eden Çelik, "Ben burada 71 yaşıma geldim. Şükür burada huzurluyum çünkü kanaat ediyorum. İnsan kanaat ettikçe orada mutlu ve huzurlu olur. Başka türlü sarayda yaşasanız bile anlam ifade etmez. Dükkanım çok eski bir yapıya sahip, bu nedenle de ilgi çekiyor. Ben de hiçbir zaman bunu değiştirmeyi düşünmedim. Bu halini seviyorum ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

Çelik, eski yapıların insan sağlığı üzerindeki etkilerinden bahsederek, bugüne kadar ciddi bir sağlık sorunu yaşamadığını anlattı.

Dükkanın eski bir yapıdan oluştuğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Kapım, tavan, zemin tezgah her taraf ahşap ve gayet sağlıklı bir ortam. Şükür sağlıklı ve huzurluyum. Dolayısıyla buranın yapısını değiştirmeyi düşünmedim. Son günlerde salgından dolayı bile çok sıkıntı çekmemize rağmen ben burada bu dükkanda çok hissetmedim. Bunun sebebi mevcut halimize kanaat etmektir. Başka türlü huzurlu olamazsınız. Biz de bunu yapmaya gayret gösteriyoruz. Geçmişimizi unutmamak lazım. Eskileri atmamak lazım. Bendeki terazi asırlık terazi ama şaşma olmaz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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