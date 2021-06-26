40 derecede caretta caretta nöbeti
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40 derecede caretta caretta nöbeti

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

40 derecede caretta caretta nöbeti Caretta carettaların yumurtlama dönemi sebebiyle yuvalama alanlarında çevrecilerin nöbeti devam ediyor.

40 derecede caretta caretta nöbeti

ANTALYA - Caretta carettaların yumurtlama dönemi sebebiyle yuvalama alanlarında çevrecilerin nöbeti devam ediyor. DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, 40 dereceyi bulan yakıcı güneş altında caretta caretta yuvalarının bulunduğu bölgede yuvaların zarar görmemesi için nöbet tutuyor. Önceki akşam bir aracın caretta yuvalarından bir tanesinin üzerinden geçerek yumurtaları ezdiğini belirten Akyol, bunu yapanların gerekli cezayı almaları için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol, caretta caretta yuvalarının yoğun olarak bulunduğu Manavgat ilçesi Boğaz-Mendirek mevkiinde yuvaların zarar görmemesi ve çöp atılmaması için iki aydır nöbet tutuyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 40 dereceyi bulan yakıcı sıcakta yuvalar arasında devriye gibi gezen Akyol, yuvaların zarar görmemesi için gerekirse 50 derecede bile gönüllülerle birlikte nöbete ve çevreyi temizlemeye devam edeceklerini söyledi.

Yuvanın üzerinden geçtiler

Önceki gece su sporları merkezinden bir kişinin kendisini aradığını ve bir yuvanın üzerinden araç geçtiğini söylediğini belirten Akyol "Bu yıl aldığımız önlemler ve otellerimizin de duyarlılığı sayesinde her şey yolunda giderken bu olay bizleri çok üzdü. Geldiğimde yuvadaki yumurtaların kırılmış olduğunu yuvanın yok olduğunu gördüm. Maalesef, karanlıktan dolayı aracın plakası alınamamış. Yine de jandarmaya şikayette bulunduk. Vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyoruz" dedi.

Bu yıl hedef 80 bin yavru caretta

65 kilometrelik Manavgat sahilinde geçtiğimiz yıl 62 bin dolayında yavru carettanın denizle buluştuğunu belirten DEKAFOK Başkanı Seher Akyol, "Bu yıl Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve otellerimizle yaptığımız işbirliği sayesinde daha fazla caretta sahillerimize yumurta bıraktı. Bu yıl 80 bin dolayında yavruyu denizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu bir rekor olacak. 10 Temmuz tarihinden itibaren yavrular yumurtadan çıkıp denize ulaşacak" dedi.

40 derecede caretta caretta nöbeti
40 derecede caretta caretta nöbeti
40 derecede caretta caretta nöbeti
40 derecede caretta caretta nöbeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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