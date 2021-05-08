4 yıllık kabus! İlişki teklifini reddeden genç kadını ölümle tehdit edip fotoğraflarıyla eskort sitesi açtı

19 yaşındaki genç kadının hayatı, 4 yıl önce Kütahya'da karşılaştığı şahıs yüzünden kabusa döndü. Sadece otobüs durağında karşılaşmalarına rağmen saplantılı bir şekilde genç kadının peşinde dolaşan şahıs bununla da yetinmeyerek kadının jimnastik yaptığı fotoğrafları kullanıp adına eskort siteleri açtı. Şikayetlere rağmen şahsın serbest kaldığını söyleyen genç kadın, "Ailemi de tehdit ediyor. 'Sonun Özgecan gibi olacak' diyor. Ölmek istemiyorum" diyerek duruma isyan etti.

Kütahya Spor Lisesi'nde okuyan Buse D., zamanda hentbol oynuyordu. Bir gün okuldan eve dönerken otobüs durağında A.E. ile karşılaştı. Aralarında hiç konuşma geçmemesine rağmen A.E., Buse'yi takip etmeye başladı. Buse D. nereye gitse A.E. peşindeydi. Maçlarına geliyor, okul önünde bekliyor, evinin etrafında dolaşıyordu. Bir süre sonra telefon numarasını da buldu.

KENDİSİYLE EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Hürriyet'in haberine göre A.E., ilk başlarda sevgi mesajları atıyor, kendisiyle evlenmek istediğini söylüyordu. Genç kız bunun mümkün olmadığını söyleyerek kendisini rahatsız etmemesini söyledi. Ancak A.E.'nin durmaya niyeti yoktu. Her fırsatta mesaj atmayı sürdürdü. Buse D. sosyal medya hesaplarını kapattı. Cep telefonu numarasını defalarca değiştirdi, ancak A.E. bir şekilde yeni numarasına ulaşıyor ve mesajlarına devam ediyordu.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

Buse D., iki yıl önce Afyon Kocatepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni kazandı. Şehir değiştirdiği zaman kâbusun biteceğini düşünmüştü ama yanıldı. A.E.'nin sevgi mesajları yerini ölüm tehditli mesajlara bıraktı. Hayatından endişe eden Buse D. savcılığa başvurdu ancak takipsizlik verildi.

AKRABALARINI BİLE TEHDİT ETTİ

A.E. de tehditlerinin boyutunu her geçen gün arttırmayı sürdürdü. Buse'nin sosyal medya hesaplarından bulduğu jimnastik yaparken çekilmiş fotoğraflarını kullanarak eskort sayfaları açtı. Akrabalarını, erkek arkadaşlarını tehdit etti. Bergen'in, Münevver Karabulut'un, Emine Bulut'un ve Özgecan Aslan'ın fotoğraflarını göndererek tehditlerini sürdürdü. Buse D.'nin son şikâyetinde gözaltına alınan A.E. ifade verdikten sonra serbest bırakıldı, ancak hakkında tehdit suçundan dava açıldı.

"NE OLUR BENİ KURTARIN"

Elini kolunu sallayarak dışarıda gezen A.E. nedeniyle sokağa bile çıkamadığını söyleyen Buse D. yaşadığı kâbusu şöyle anlattı:

"Açtığı sosyal medya hesaplarına kezzap fotoğrafları koyuyor. Emine Bulut'un ölümüyle ilgili videolar paylaşıyor. 'Senin yazıştığın kim varsa hepsini bulup tek tek öldürteceğim' diyor. Özgecan'ın, Münevver Karabulut'un fotoğraflarını atıyor. Benimle irtibatı olan bir arkadaşımı da 'Senin dedenden, ninenden başlayıp en küçük kardeşine kadar öldüreceğim. Sadece seni değil, Buse'yi takip eden, fotoğrafını beğenen herkesi bir gün öldüreceğim. Sizin o fakültenizi bombalattıracağım, hepiniz ölene kadar Afyon'u kana bulayacağım' diye tehdit etti. Psikolojim gitti, sokağa çıkamıyorum. Ne ben ne ailem rahat yaşayamıyoruz. Hayatımı mahvetti. Telefonuma KADES uygulamasını yükledim. Elimde telefon bekliyorum. Ne olur bu adamdan beni kurtarın."