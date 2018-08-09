4 Yıldızlı Otelde Tatilcilerin Gözü Önünde Haciz Şoku

– ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bulunan 4 yıldızlı bir oteldeki malzemeler haczedildi. Otelde tatillerini geçiren turistler, malzemelerin taşınmasını şaşkınlıkla izledi.

Manavgat'ın Örenşehir mevkiinde bulunan ve bir süredir ödeme güçlüğü yaşanan 4 yıldızlı Green Imperial Beach Hotel'e mal veren çeşitli firmalar tarafından icra takibi başlatıldı. Firma yetkilileriyle ödeme planında anlaşamayan tedarikçi firmalar, bugün icra memurları ve jandarmayla birlikte otelde haciz uyguladı. Haciz işlemini gerçekleştiren alacaklı firmaların malzemeleri taşımasını, otelde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler şaşkınlıkla izledi.

Otelin finansal durumu nedeniyle bir turizm acentesinin Ağustos ayında otele turist getirmediği, tatil yapan turistlerin bir kısmının başka otellere yerleştirildiği, otelde doluluk oranının yüzde 30'lar civarında olduğu belirtildi. - Antalya