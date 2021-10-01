4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin tahliye talebine ret

RİZE (DHA) - RİZE'de, kızı Fatma Nur'u (4) 6 katlı apartmanın en üst katındaki evlerinin penceresinden atarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Emine Havuz'un (35) yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, "Mahkemenin uzamasını istemiyorum. Tahliyeme karar verilsin" diyen Havuz'un talebini kabul etmedi. Havuz'un akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenmesine karar verildi.

Olay, 12 Kasım 2019'da, Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı apartmanda meydana geldi. En üst kattaki dairede oturan Emine-Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, pencereden düştü. Ağır yaralanan Fatma Nur, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Fatma Nur'un düştüğü anlar, bina yakınındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, Emine Havuz'un tutukluluk halinin devamına, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.