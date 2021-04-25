4 yaşındaki Elif, kalp rahatsızlığına yenik düştü
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4 yaşındaki Elif, kalp rahatsızlığına yenik düştü

4 yaşındaki Elif, kalp rahatsızlığına yenik düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Şengün ailesinin 4 yaşındaki kızları Hanzade Elif Şengün, doğuştan yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşayan Şengün ailesinin 4 yaşındaki kızları Hanzade Elif Şengün, doğuştan yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Minik Şengün, gözyaşları eşliğinde Kurudere Mahallesi'nde toprağa verildi.

Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde yaşayan Semanur ve Halil İbrahim Şengün çiftinin 4 yaşındaki kızları Hanzade Elif Şengün, doğduğu günden beri kalp rahatsızlığı ile mücadele ediyordu. Minik Hanzade Elif, Cumartesi günü saat 20: 00 sıralarında evinde hayatını kaybetti. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle cihaza bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Hanzade Elif Şentürk'ün vefatı, başta ailesi ve Kurudere Mahallesi olmak üzere Karasu'da büyük üzüntüye neden oldu. Minik Şengün, gözyaşları eşliğinde Kurudere Mahallesi'nde toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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