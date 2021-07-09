4. Yargı Paketi'ndeki çocuğa cinsel istismar gibi katalog suçlara "somut delil aranma şartı" büyük tartışma yarattı

TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam saatlerinde kabul edilen 4. Yargı Paketi'ndeki düzenleme sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Çocuğa cinsel istismar gibi katalog suçlarda somut delil aranması şartını getiren 13. maddeden büyük kaygı duyduklarını ifade eden kullanıcılar, bu suçta önemli artışlar yaşanabileceğinden kaygılandıklarını dile getiriyor.

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Gelişme kamuoyunda olumlu karşılanırken, yargı paketindeki bir madde ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

SUÇTA ARTIŞ YAŞANABİLECEĞİ ENDİŞESİ

Çocuğa cinsel istismar gibi katalog suçlarda "somut delil aranması" şartını getiren 13. madde gündem oldu. Sosyal medya mecralarını yorum bombardımanına tutan kullanıcılar, Meclis'te kabul edilen ilgili madde nedeniyle bu suçta önemli artışlar yaşanabileceğinden duydukları kaygıyı dile getiriyor.

İşte o yorumlardan bazıları;

TARTIŞMA YARATAN MADDENİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Elmalı'daki istismar davasında ortaya çıkan detaylar Türkiye'yi ayağa kaldırırken, 4'üncü Yargı Paketindeki, çocuğa karşı cinsel istismar suçunda somut delil aranması şartı AK Parti içinde de eleştiri konusu olmuştu.

AK Parti'nin bazı hukukçu milletvekilleri, çocuğa karşı cinsel suçlarda somut delil aranması şartının 'Suçla mücadele edilmeyeceği' anlamına gelmeyeceğine dikkat çekerek "Tam tersine katalog suçlarda kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimali olmasa bile suçlu olduğu iddia edilen kişi tutuklanabilecek" görüşünü savunduklarını ifade etmişti.

"MADDENİN YAZILIŞI DA BİRAZ SIKINTILI OLMUŞ"

AK Parti yönetiminde katalog suçlarda somut delil şartı aranması hükmüne ilişkin yapılan değerlendirmede "Hem kuvvetli şüphe, hem de somut delil aranması sıkıntılı. Biri varsa diğerine gerek yok. Maddenin yazılışı da biraz sıkıntılı olmuş" görüşü dile getirilmişti.

AK Parti içinde, çocuklara yönelik işlenen suçların somut delil şartından istisna tutulması tartışılıyordu. Buna göre somut delil şartı maddesinin, cinsel istismar suçlularının tutuklanmasını engellemeyecek şekilde yeniden düzenleneceği belirtilmişti.