4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü 100 soruluk bir sınavda Aysel 12 yanlış 6 boş, Cansel 8 yanlış 10 boş, Nursel 20 yanlış, Birsel 4 yanlış, 14 boş,...

4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü 100 soruluk bir sınavda Aysel 12 yanlış 6 boş, Cansel 8 yanlış 10 boş, Nursel 20 yanlış, Birsel 4 yanlış, 14 boş,...
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Güven Bana yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Sorular karşısında izleyiciler, yarışmacının hangi cevabı vereceğini heyecanla bekliyor. Aynı zamanda doğru cevabın ne olduğunu araştırarak bilgiye ulaşmaya çalışıyorlar. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü 100 soruluk bir sınavda Aysel 12 yanlış 6 boş, Cansel 8 yanlış 10 boş, Nursel 20 yanlış, Birsel 4 yanlış, 14 boş, yaptıysa en çok neti olan kimdir?

Programın yayınlanan son bölümündeki sorular, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihi yapacağını merak eden izleyiciler, diğer yandan da soruların doğru yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici bir format sunan yarışmada, izleyiciler adeta kendilerini sahnede gibi hissediyor ve soruları kendi bilgi düzeylerine göre çözmeye çalışıyor. Peki,4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü 100 soruluk bir sınavda Aysel 12 yanlış 6 boş, Cansel 8 yanlış 10 boş, Nursel 20 yanlış, Birsel 4 yanlış, 14 boş, yaptıysa en çok neti olan kimdir?

4 YANLIŞIN 1 DOĞRUYU GÖTÜRDÜĞÜ 100 SORULUK BİR SINAVDA AYSEL 12 YANLIŞ 6 BOŞ, CANSEL 8 YANLIŞ 10 BOŞ, NURSEL 20 YANLIŞ, BİRSEL 4 YANLIŞ, 14 BOŞ, YAPTIYSA EN ÇOK NETİ OLAN KİMDİR?

A: Nursel

B: Cansel

C: Aysel

D: Birsel

Cevap : D

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE YAPISI

Güven Bana, geleneksel bilgi yarışmalarından farklı olarak güven ve strateji kavramlarını merkezine alan yenilikçi bir format sunuyor. Yarışmanın temel işleyişi şu şekilde: Daha önce tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda bir araya gelerek 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmacılar, bilgi sorularını doğru yanıtladıkça ödül havuzundaki para miktarı artıyor.

GÜVEN VE STRATEJİYİ BİRLEŞTİREN GERİLİM

Yarışmanın en önemli aşamalarından biri, güven unsurunun öne çıktığı karar anları. Belirli noktalarda yarışmacılar, bir butona basarak yarışmadan çekilme hakkına sahip oluyor ve o ana kadar biriken tüm parayı tek başına alabiliyor. Ancak bu durum, diğer yarışmacının ödülsüz kalması anlamına geliyor.

DUYGUSAL YOĞUNLUK VE AİLE FAKTÖRÜ

Yarışmacılar, parayı paylaşmak amacıyla birbirlerine güvenmeyi seçebilir ya da kendi çıkarlarını gözeterek butona basmayı tercih edebilir. Bu karar anları yarışmanın heyecanını zirveye taşırken, yarışmacıların aileleri de stüdyoda bulunarak duygusal atmosferi daha da yoğunlaştırıyor.

SADECE BİLGİ DEĞİL, STRATEJİ DE GEREKİYOR

Güven Bana, sadece bilgiye dayalı değil, aynı zamanda rakibe duyulan güvene ve doğru stratejik hamleleri yapmaya dayalı bir yarışma olarak öne çıkıyor. Katılımcılar yalnızca doğru cevaplar vermekle kalmıyor, aynı zamanda sosyal zeka ve risk yönetimi becerilerini de sergilemek zorunda kalıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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