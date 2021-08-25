4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali "Carmen" balesiyle Efes Antik Tiyatro'da başladı
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4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali "Carmen" balesiyle Efes Antik Tiyatro'da başladı

4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali 'Carmen' balesiyle Efes Antik Tiyatro'da başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Efes Antik Tiyatro Georges Bizet'in "Carmen" operası müziği ile ilk kez ve orijinal bir koreografiyle oluşturulan iki perdelik Carmen balesine sahne oldu. Festivalin ilk etkinliğine çok sayıda sanatsever katıldı.

Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali evine döndü. Antik çağın en büyük tiyatrolarından biri olan Efes Antik Tiyatro'nun büyüleyici atmosferinde gerçekleşen Carmen Balesi sanatseverler tarafından büyük beğeni ile izlendi. Temsili izleyenler arasında İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) Müdürü Aydın Uştuk ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta da vardı.

Tulio Gagliardo'nun müzik düzenlemesini üstlendiği ve rejisör-koreograf Carlos Vilan'ın klasik bale ile flamenkoyu harmanladığı eserde, Burcu Olguner "Carmen", Boğaçhan Bozcaada "Don Jose" ve Çağın Hazar Özideş "Escamillo" olarak eserin başrollerini sahneledi.

Librettosu romantizm akımının önde gelen yazarlarından Prosper Merimee'ye ait olan eser, İspanya'nın Sevilla kentindeki bir tütün fabrikasında çalışan asi güzel Carmen'in DonJose ve Escamillo ile yaşadığı gelgitli ve kural tanımaz aşk ilişkisini anlatıyor.

Sponsorluklarını İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi, Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Konak Best Western Hotel üstlendiği festival 26 Ağustos günü Prag Devlet Opera ve Balesi ile İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının katılımıyla gerçekleşecek "Prag Ensemble" Konseri ile devam edecek. Büyük beğeni toplayan Carmen Balesi ise 28 Ağustos günü tekrar seyirci ile buluşacak.

Kaynak: Bültenler

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4. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali "Carmen" balesiyle Efes Antik Tiyatro'da başladı - Haberler
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