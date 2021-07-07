"4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu" Kapanış Töreni Yapıldı
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"4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu" Kapanış Töreni Yapıldı

'4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu' Kapanış Töreni Yapıldı
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Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) öncülüğünde ve Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu" 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) öncülüğünde ve Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu" 11-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlki 2013 yılında Konya'da yapılan Bosna Hersek, İspanya ve dördüncüsü de Kazakistan'da düzenlenen sempozyumun bu yılki teması "Doğu-Batı Medeniyetlerinin İnşasında Tarih, Kültür, Sanat, Felsefe ve Din" olarak değerlendirildi.

Bir açılış ve bir kapanış olmak üzere toplam 16 ayrı oturumda, ulusal ve uluslararası olmak üzere, alanında uzman akademisyenlerin katılımlarıyla 59 bildirinin sunulduğu sempozyum, 13 Nisan Cuma günü Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezinde yapılan "Kapanış Paneli" ile sona erdi. Panele; Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Taljan Raimberdiev ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eren, TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz'ün yanı sıra davetliler katıldı.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit oturum başkanlığında gerçekleşen kapanış panelinde, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altıntaş ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Demirci birer konuşma yaptılar.

Sempozyumun amaçlarına değinen konuşmacılar; İslam medeniyetinin bilim ve teknoloji üretme başarısında Batı medeniyetinden geri kaldığını, ancak bu geri kalmışlığın İslam medeniyetinin ölü medeniyet olmasından kaynaklanmadığını, İslam medeniyetinin dış faktörlere bağlı baskılar ve iç faktörlere bağlı ayrımlaşmalar nedenleri ile durdurulmuş bir medeniyete dönüştürüldüğünü vurgulayarak, önündeki tarihi engellerin kalkmasıyla yeniden yürüyüşüne devam edeceğini ve çağdaş bilim ve teknolojik yükselişini sürdüreceğini belirttiler. Nitekim sempozyumun bu amaçla yapıldığını ve bu tür etkinliklerin İslam medeniyetinin dirilişine önemli katkı sunacağına inandıklarını ifade ettiler.

Konuşmalarında; sempozyumun, kardeş ülke Kazakistan'da, Hoca Ahmet Yesevi'nin huzurunda tertip edilmesinden büyük mutluluk duyduklarını, ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesinin muhteşem ev sahipliğinde gerçekleştiğini ve olağanüstü konukseverliklerinden çok etkilendiklerini belirterek bu vesile ile başta Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış olmak üzere rektör yardımcıları ile Ahmet Yesevi Üniversitesi personellerine sonsuz teşekkürlerini ilettiler.

Konuşmaların ardından Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış ve Rektör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Eren, TİMAV Başkanı Ecevit Öksüz ile Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Muhittin Okumuşlar'a Kazak milli giysisi "Çapan" giydirerek hediye takdiminde bulundular.

4. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu son olarak toplu hatıra fotoğraf çekimi ile tamamlandı.

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Kaynak: Habermetre

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