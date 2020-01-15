: 4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

15.01.2020 23:50 | Son Güncelleme: 15.01.2020 23:52

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Bu yıl "Dijital Yalnızlık" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada birincilik ödülüne "Parti" isimli filmiyle Efe Can Yıldız layık görüldü.

Sabancı Center'daki Hacı Ömer Sabancı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, vakfın 46 yıldır kültürel ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaya çalıştığını söyledi.

Sabancı, eğitim, sosyal değişim, kültür ve sanat alanlarında çalışmalar yapan Sabancı Vakfı'nın 4 yıl önce "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla yola çıkarak kısa film yarışmasını başlattığını hatırlattı.

Yarışmayla genç sinemacılara fırsat sunmaya çalıştıklarını ifade eden Sabancı, "Sadece toplumsal sorunları genç sinemacıların dilinden dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak değil aynı zamanda genç sinemacıların gelişimine de katkıda bulunmak istedik." dedi.

Bu yılki tema olan dijital yalnızlığın toplumsal gelişime ve sosyal yaşama bir tehdit olduğunu vurgulayan Sabancı, şunları kaydetti:

"Teknolojiyi ihtiyaçtan ziyade bir amaca dönüştürdüğümüzde özellikle gençleri tehdit eden bir dijital bağımlılık riski ortaya çıkıyor. Dijital bağımlılık bireyleri sosyal ve psikolojik yanlızlığa itiyor ve önemli sorunlara yol açıyor. Elbette dijitalleşmenin nimetlerinden sonuna kadar faydalanmalıyız, yeni teknolojiler üretmeliyiz. Bu konularda da çalışan gençlerimiz var ve bu da beni çok memnun ediyor. Ancak dijital dünyanın hayatımıza olumlu katkı sağlayabilmesi için dozunda ve doğru amaçla kullanımına özen göstermeliyiz."

Kısa Film Platformu Buluşmaları etkinlikleriyle genç sinemacıları usta sinemacılarla bir araya getirdiklerini anımsatan Sabancı, "Yarışmaya başvuran herkesin sanat yolculuğuna destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından bir yıl boyunca yapılan çalışmaların görüntüleri ve başvuru yapan 490 filmden finale kalan 13 filmin yönetmen ve ekipleriyle yapılan röportajlardan hazırlanan film izlendi.

Yarışmanın jürisinde yer alan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncu Hazar Ergüçlü, yönetmen Najwa Najjar, Makedonyalı oyuncu Labina Mitevska ve İtalyan festival danışmanı Teresa Cavina sahneye gelerek yarışmaya ve jürinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Birincilik ödülünü "Parti" isimli kısa film kazandı

Toplumsal sorunları sinemanın bakış açısıyla gündeme taşımayı hedefleyen ve 738 kısa filmin başvurduğu yarışmada finale kalan 13 eser içinde 4'ü, ödüle layık görüldü.

Birincilik ödülünü kazanan "Parti" isimli kısa filmin yönetmeni Efe Can Yıldız, ödülünü Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın elinden aldı.

"Nasıl Bilirdiniz?" filmiyle ikinci olan Ayşenur Erdoğan Gökçe'ye ödülü Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan tarafından takdim edilirken, "Dijital Pizza" filmiyle üçüncü olan Veysel Aslan'a ise ödülünü Ludovic Bource verdi.

Sabancı Vakfı tarafından "Kısa Film Uzun Etki" sloganıyla düzenlenen yarışmada, mansiyon ödülü ise "Girdap" adlı filmin yönetmeni Cüneyt Işık'a Zeynep Atakan tarafından verildi.

Kaynak: AA

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