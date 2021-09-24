ANKARA (AA) - Başkentteki hamsi, muhlama, mısır unu ve laz böreği ile yöresel kıyafetlerin yanı sıra kemençe ve tulumun yer aldığı "4. Rize Muhlama Günleri Festivali" ikinci gününde yoğun ilgi görüyor.

Rizeliler Federasyonu tarafından Altınpark Anfa Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde, Rizeli sanatçılardan Kaan Yıldırım, Yasemin Yıldız, Gökhan Birben, Lütfü Güner ve Murat Köse, sahne alacak.

Ankaralılar, "Haydee Muhlama Yemeye" sloganıyla düzenlenen festivalde, Rize balından tereyağına, hamsisinden lahana çorbasına, mısır unundan mısır ekmeğine birçok yöresel lezzetin yanı sıra Karadeniz'e özel birçok yerel kıyafet ve görsel şov görme imkanı buluyor.

Başkentte yaşayan Rizeliler, festivalde yer alan kemenç, tulum ve horon eşliğinde memleket hasreti gideriyor.

AA muhabirine, etkinlik hakkında bilgi veren Ankara Rizeliler Derneği Başkanı İdris Kansızoğlu, federasyonun Ankara'nın 3 noktasında bulunan şubelerinde Rizeli hemşerilerinin derdine çare aradıklarını söyledi.

Her yıl Ankara'da Rize günleri düzenlediklerini belirten Kansızoğlu, "Ankaralı hemşerilerimizi muhlama yemeye davet ediyorum. Bu yıl Rize muhlama günleri önümüzdeki yıl hamsi günleri ondan sonra kara lahana günlerini düzenleyeceğiz. Rize'nin kültürünü Ankara'mıza anlatmaya çalışıyoruz. " diye konuştu.

"1 milyon katılım olacağını düşünüyoruz"

Rize'de olan ürünleri festival kapsamında, Ankaralılarla buluşturduklarını ifade eden Kansızoğlu, Çaykur'un da ziyaretçilere Rize çayı ikram ettiğini belirtti.

Farklı illerde de benzer etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Kansızoğlu, "Pandemiden önce yaptığımız son festivalde katılımcı sayısı 1 milyon 200 bine ulaşmıştı. Bu yıl da pandemi dolayısıyla belki 200 bin kişi katılmaz diye düşünüyoruz. O yüzden 1 milyon katılım olacağını düşünüyoruz. Daha önce Kırıkkale ve Ankara'nın bazı ilçelerinde de hamsi festivalleri düzenledik. Bu yıl Mardin ve İzmir gibi 3-4 tane il programımızda var. Bu pandemi durumuna göre inşallah onları bu yıl gerçekleştireceğiz. Federasyon olarak her il de bu festivalleri düzenlemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yöresel ürünler stantlarda yerini aldı"

Organizasyon sorumlusu Abdülhamit Kalkan da ziyaretçilerin etkinlikte sağlık bir şekilde keyifli vakit geçirmeleri için hazırlıklarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında tamamladıklarını vurguladı.

Karadeniz yöresine ait diğer ürünlerinde etkinlikte yerini aldığını aktaran Kalkan, "Mısır unundan buğday çekme makinesine kadar var. Vatandaşlar, buradan aldıkları peynir ve tereyağı ile evinde organik muhlama yapabilirler. Trabzon ekmeği, fındık, Anzer balı gibi bölgeye ait bütün yöresel ürünler stantlarda yerini aldı. Her gün halk oyunlarımız ziyaretçileri karşılayacak, sanatçılarımızda sahnede konserlerini verecek."

Festival, 26 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.