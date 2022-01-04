4 Ocak Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? - Haberler
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4 Ocak Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?

4 Ocak Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
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4 Ocak Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Mahkum, Yargı, Masterchef, Maske Kimsin Sen?, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Üç Kuruş, Aziz yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 3 Ocak Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Ocak yayın akışı, Bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 4 Ocak Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 | Oynat Bakalım

07:15 | 8'de Sağlık

08:30 | Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 | Masterchef Türkiye

16.00 | Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 | Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 | Çalar Saat

10:45 | Çağla ile Yeni Bir Güm

13:00 | En Hamarat Benim

16:00 | Fulya ile Umudun Olsun

19:00 | Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 | Eski Köye Yeni Adet

22:00 | Maske Kimsin Sen?

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 | Kahvaltı Haberleri

10:00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 | ATV Gün Ortası

14:00 | Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 | Esra Erol'da

19:00 | ATV Ana Haber

20:00 | Destan

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 | Neler Oluyor Hayatta?

11:00 | Kırık Hayatlar

13:00 | Gelinim Mutfakta

15:45 | Ece Üner ile Susma

18:45 | Kanal D Ana Haber

20:00 | Derinlerdeki Dehşet

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 | Mesut Yar ile Bugün

09:45 | Kaderimin Oyunu

13:00 | Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 |Kiralık Aşk

18.40 | Star Haber

20:00 | Uçuş Planı

22:00 | Uçuş Planı

00:00 | Delibal

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 | Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 | Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 | Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00 | Bizim Köyün Kızları

16:45 | Seksenler (Altyazılı)

19:00 | Ana Haber (Canlı)

19:55 | İddiaların Aksine

20:00 | Mahrem

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 | Yeni Gelin

08:30 | Bu Sabah

11:00 | Bir Şansım Olsa

12:30 | Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 | Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 | SHOW Ana Haber

20:00 | Güldür Güldür SHOW

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

20:00 | Güldür Güldür SHOW | Show TV

20:00 | Mahrem | TRT 1

20:00 | Uçuş Planı | Kanal D (Sinema)

20:00 | Destan | ATV

20:00 | Uçuş Planı | STAR (Sinema)

20:00 | Derinlerdeki Dehşet | Kanal D (Sinema)

20:00 | Eski Köye Yeni Adet | FOX (Yerli Sinema)

20:00 | Masterchef Türkiye | TV8

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