4 Ocak Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
4 Ocak Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Aşk Mantık İntikam, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Mahkum, Yargı, Masterchef, Maske Kimsin Sen?, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Evlilik Hakkında Her Şey, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Üç Kuruş, Aziz yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 3 Ocak Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 4 Ocak yayın akışı, Bugün televizyonda hangi diziler var? 4 Ocak Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 4 Ocak Salı ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 | Oynat Bakalım
07:15 | 8'de Sağlık
08:30 | Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 | Masterchef Türkiye
16.00 | Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 | Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 | Çalar Saat
10:45 | Çağla ile Yeni Bir Güm
13:00 | En Hamarat Benim
16:00 | Fulya ile Umudun Olsun
19:00 | Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 | Eski Köye Yeni Adet
22:00 | Maske Kimsin Sen?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 | Kahvaltı Haberleri
10:00 | Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 | ATV Gün Ortası
14:00 | Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 | Esra Erol'da
19:00 | ATV Ana Haber
20:00 | Destan
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 | Neler Oluyor Hayatta?
11:00 | Kırık Hayatlar
13:00 | Gelinim Mutfakta
15:45 | Ece Üner ile Susma
18:45 | Kanal D Ana Haber
20:00 | Derinlerdeki Dehşet
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 | Mesut Yar ile Bugün
09:45 | Kaderimin Oyunu
13:00 | Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 |Kiralık Aşk
18.40 | Star Haber
20:00 | Uçuş Planı
22:00 | Uçuş Planı
00:00 | Delibal
TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 | Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 | Tozkoparan İskender (Altyazılı)
11:45 | Gönül Dağı (Altyazılı)
14:00 | Bizim Köyün Kızları
16:45 | Seksenler (Altyazılı)
19:00 | Ana Haber (Canlı)
19:55 | İddiaların Aksine
20:00 | Mahrem
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 | Yeni Gelin
08:30 | Bu Sabah
11:00 | Bir Şansım Olsa
12:30 | Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 | Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 | SHOW Ana Haber
20:00 | Güldür Güldür SHOW
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
20:00 | Güldür Güldür SHOW | Show TV
20:00 | Mahrem | TRT 1
20:00 | Uçuş Planı | Kanal D (Sinema)
20:00 | Destan | ATV
20:00 | Uçuş Planı | STAR (Sinema)
20:00 | Derinlerdeki Dehşet | Kanal D (Sinema)
20:00 | Eski Köye Yeni Adet | FOX (Yerli Sinema)
20:00 | Masterchef Türkiye | TV8
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