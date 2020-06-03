4 mevsim akan, Nişankaya şelalesi baharla coştu
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4 mevsim akan, Nişankaya şelalesi baharla coştu

4 mevsim akan, Nişankaya şelalesi baharla coştu Vali Çetin Oktay Kaldırım, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu ile birlikte yeşile bürünen vadisi ile dikkat çeken şelalede inceleme yaptı Elazığ-Tunceli arasında bulunan ve 4 mevsim akan,...

03.06.2020 11:26 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:32

4 mevsim akan, Nişankaya şelalesi baharla coştu

Vali Çetin Oktay Kaldırım, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ ve İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu ile birlikte yeşile bürünen vadisi ile dikkat çeken şelalede inceleme yaptı

ELAZIĞ - Elazığ-Tunceli arasında bulunan ve 4 mevsim akan, baharla birlikte coşan Nişankaya şelalesi, yaklaşık 1 kilometrelik vadisi ile de dikkat çekiyor. Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın, inceleme yaptığı şelalenin bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bahar mevsimiyle doğa canlandı, kar sularının erimesiyle birlikte küçüklü büyüklü bir çok yer de şelale de coşkulu olarak akmaya başladı. Elazığ-Tunceli arasında Kovancılar ilçesini 18 kilometre geçtikten sonra ana yoldan yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan Nişankaya köyünün içinde bulunan ve ismini köyden alan şelale de baharla birlikte coştu. Kurak geçen yıllar haricinden 4 mevsim aktığı öğrenilen ve çok fazla kişinin bilmediği gizli kalan Nişankaya Şelalesi'nin ise bölge turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Vali Kaldırım inceleme yaptı

Nişankaya köyüne gidip yöre sakinleri ile görüşen Vali Çetin Oktay Kaldırım'da, yaklaşık 1 kilometrelik yeşile bürünmüş vadisi ile dikkat çeken şelalede inceleme yaptı. İnceleme sırasında Vali Kaldırım'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu eşlik etti.

Elazığ'ın doğal güzelliklerinin keşfetmekle bitmediğini aktaran Vali Çetin Oktay Kaldırım, eşsiz güzelliğe sahip Nişankaya şelalesini ziyaret edip gerekli incelemeleri yaptıklarını aktardı.

4 mevsim akan, Nişankaya şelalesi baharla coştu

Kaynak: İHA

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