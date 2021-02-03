4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
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4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

03.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:47
4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 4 metrelik su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra korumaya alındı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde 4 metrelik su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra korumaya alındı.

Gökyazı Mahallesi'ndeki vatandaşlar, itfaiyeyi arayarak bir köpeğin kuyuya düştüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Demre Birimi sevk edildi. 3 kişilik ekip, 4 metre derinliğindeki sulama kuyusuna düşen köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. Kuyuya merdiven kuran ekip, köpeği çıkardı. Bitkin halde ve aç olan köpeği itfaiye görevlileri besleyip, süt içirdi. Ekipler daha sonra köpeği, Demre Belediyesi Hayvan Bakımevi görevlilerine teslim etti.


4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
4 metrelik su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR

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