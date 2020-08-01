4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı -Sivas'ta aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

-Sivas'ta aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİVAS - Sivas'ta aynı aileden 4 kişiyi öldüren zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kurban Bayramı arefesinde Yüceyurt mahallesinde, Kandur ailesinin yaşadığı evi silahla basan Dursun Denli, kendisiyle evlenmekten vazgeçen Gülbeyaz G.'nin ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü. Katil zanlısı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalanmıştı. Olayda hayatını kaybeden kadının annesi Döndü Kandur, babası Turgut Kandur, kardeşi Serkan Kandur, ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur için geçtiğimiz gün Yukarı tekke mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cinayet zanlısı Denli, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sivas il Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA