4 kişiye can olan inanç'ın ailesinden 'organ bağışı' çağrısı

05.09.2019 20:23

Kaynak: DHA

AYDIN'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Kestel Mahallesi 'nde oturan ve tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından, ailesinin de onayı alınarak organları bağışlanan ve 4 kişiye can olan Mustafa İnanç'ın ailesi, vatandaşlara organ bağışında bulunmaları için çağrı yaptı.Kırsal Kestel Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa İnanç, rahatsızlanınca 1 Eylül Pazar günü ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan İnanç'ın, dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, İnanç'ın yakınlarıyla organ bağışı konusunda görüştü. Aile, İnanç'ın organlarını bağışladı. Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelen ekipler, İnanç'ın organlarını aldı. İnanç'ın karaciğeri, Bursa'da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne; kalbi İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne; sol böbreği İzmir Kent Hastanesi'ne ve sağ böbreği ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Organların, nakil bekleyen kişilere nakledileceği kaydedildi.AİLEDEN TÜRK HALKINA ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISIKestel Mahallesi'nde oturan Mustafa İnanç'ın ablası Fatma İnanç, kardeşini kaybettiğini ancak organların bağışlanmasıyla beraber 4 kardeş kazandığını belirterek, "Kardeşimizin bağışlanan organları, organ bekleyen 4 kardeşimizi kurtardı. Onların yaşamalarını sağladı. Tüm halkımızdan organ bağışında bulunmalarını istiyoruz. Hiç korkmasınlar ve hiç çekinmesinler organ bağışında bulunsunlar. Benim şu anda tek isteğim kardeşimin organlarını alan kardeşlerimizle tanışmak. Çünkü onlar da artık bizim kardeşlerimiz oldular" dedi.Mustafa İnanç'ın abisi Özkan İnanç, alınan karadan mutlu olduklarını belirtirken, İzmir'de oturan yeğeni İlker İnanç ise, "Fatma İnanç'ın da dediği gibi tüm halkımız artık bilinçlensin. Bir organ bir can demek. Bunun bilincinde olsunlar. Bizim kardeşimiz öldü. Ama organları ile birlikte 4 kişiye can oldu. Yani Mustafa'nın bağışlanan organları 4 kişinin hayatının kurtulmasına yardımcı oldu. Doğrusu da budur" diye konuştu.