Baba ve 3 çocuğuna mezar olan evden geriye bu görüntüler kaldı

O evden geriye enkaz yığını ve küle dönmüş malzemeler kaldı

Korku dolu yangın anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde sobadan çıkan yangında, arkadaşına ait eve kalmaya gelen baba ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Yangından geriye ise enkaz yığını bir ev ile içerisinde küle dönmüş malzemeler kaldı. Korku dolu olaya ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

Korkunç olay, Geyve ilçesi Bağcaz Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bekçi ve ailesinin misafirliğe gittiği arkadaşlarının evinde sobanın parlaması neticesinde yangın çıktı. Evde çıkan yangın, evin önünde bulunan hafif ticari araca da sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözlerin de katıldığı çalışmalarda alevler güçlükle kontrol altına alındı. Acı olayda; baba Bayram Bekçi ile çocukları Eslem Asaf (1), Ömer Faruk ve Dilara alev topuna dönen evin içerisinde yanarak hayatını kaybetti.

,

Anne ve 4 yaşındaki çocuk yangından yaralı olarak kurtuldu

Yangından yaralı olarak kurtulan Bayram Bekçi'nin eşi Pınar Bekçi ve 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince gerçekleştirilen ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan anne Pınar Bekçi'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi derecede yanıklar oluşan 4 yaşındaki Eymen Bekçi ise, Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Evden geriye enkaz yığını kaldı

Yangının boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Alev topuna dönen evden geriye enkaz yığını ve küle dönmüş malzemeler kaldı. Aynı aileden 4 kişiye mezar olan evde soba sebebi ile çıkan yangın ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırılan cenazelerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.