4. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" Başvuruları Başladı - İstanbul

Genç Öncüler Gençlik Hareketi tarafından düzenlenen "4. Kısadan Hisse Kısa Film Günleri"ne başvurular başladı.

Sinemanın gelişimini ve yeni yeteneklerin keşfedilmesini amaçlayan yarışmanın tanıtım toplantısı Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Genç Öncüler Gençlik Hareketi Genel Başkanı Aşkın Özcan, sosyal sorumluluk bilinci ile farkındalık oluşturmak adına bu yılki etkinliğin temasını "Birlikte Yaşama Kültürü" olarak belirlediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Din, dil, ırk, mezhep ve benzeri tüm farklılıkların çatışma sebebi değil, bu farklılıkların mümkün mertebe birer zenginlik olarak kabul edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her ferdin bu konuda gerekli hoşgörü ve hassasiyeti taşıyarak, huzurlu ve güvenli ortam oluşmasına katkıda bulunması gerektiğine de inanıyoruz. Aynı vatan topraklarında yaşayan, aynı geçmişe ve yüzlerce müşterek değerlere sahip olan bizler birlikte yaşama ahlakına da sahip olmalıyız."

"Birlikte Yaşama Kültürü" oluşturmak adına sanatın birleştirici ve etkili gücünden faydalanmak istediklerini vurgulayan Özcan, aynı zamanda etkinlik vasıtasıyla insanlar arasındaki farklılıkların zenginliğini ortaya koyan veya konu edinen kısa filmleri de kamuoyuyla paylaşmak istediklerini ifade etti.

"Gençlere ulaşmanın en güçlü kanallarından birisi sinema"

Etkinlik bünyesinde gerçekleştirilen yarışmanın jürisinde yer alan gazeteci, yazar Gülcan Tezcan da gençlerin artık kendilerini ifade etme biçimi olarak görsel alanı çok fazla kullandıklarını, gençlere ulaşmanın en güçlü kanallarından birinin sinema olduğunu söyledi.

Tezcan, eğitimde değerler konusunun önemli olduğuna vurgu yaparak, "Birlikte Yaşama Kültürü' temasının seçilmesi bence çok isabetli. Çocuklarımızın bilhassa Suriyeli arkadaşlarıyla birlikte yaşamayı bu çağlarda öğrenmesi gerekiyor. Şimdiden öğrenir ve konuda hassasiyetleri gelişirse önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceğimiz sorunları çok kolay atlatabiliriz gibi geliyor." ifadelerini kullandı.

Son başvuru tarihi 8 Mart

Jüri üyelerinden yönetmen Nazif Tunç da her şeyin kısaldığı bir zamanda yaşanıldığına dikkati çekerek, "Twitter'da duygular kısaca anlatılıyor. O yüzden kısa film yapmak da her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Şiirin, felsefenin, romanın bittiği, bütün insanların kendilerini ifade etme biçimlerinin bitmeye başladığı bir zamanda sinema her şeyi birleştiren bir şey olarak parlıyor." diye konuştu.

Jüriden film yapımcısı Sinan Sertel de yarışmanın niteliğini arttırarak, geleneksel hale gelmesini temenni ettiğini söyledi.

Jüri üyeleri arasında yer alan oyuncu Mehmet Usta ise kısa filmlerin sinemanın özü, bu bağlamda doğru bir pratik alanı olduğu yorumunda bulundu.

Jürisinde ayrıca oyuncu ve senarist Görkem Yeltan'ın yer aldığı yarışmanın son başvuru tarihi 8 Mart olarak belirlendi. Ayrıca dram, korku, gerilim, aksiyon, animasyon, komedi ve bilim kurgu gibi her türlü alanda filmlerin başvurabileceği yarışmada toplam 30 bin lira ödül verilecek.

Sonuçların 2 Nisan 2019'da açıklanacağı yarışmada "Birlikte Yaşama Kültürü" temasını en iyi yansıtan birinci filme 10 bin, ikinciye 7 bin, üçüncüye 4 bin lira takdim edilecek. "Jüri Özel Ödülü" ile "Genç Öncüler Özel Ödülü"ne değer görülen filmler ise 2 bin lira alacak. "Mansiyon Ödülü" kazanacak 5 yapım da biner liranın sahibi olacak.

Yarışmaya ilişkin başvuru, katılım koşulları ve teknik bilgiler "www.kisadanhisse.org" adresindenden öğrenilebilecek.