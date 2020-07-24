4 kentte hizmet veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi yenilendi
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4 kentte hizmet veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi yenilendi

Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik'e hizmet veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yenilenerek 2 bin 880 metrekare alana sahip Acil Servis Bölümü hizmete açıldı.

24.07.2020 09:58 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:03

Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik'e hizmet veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin yenilenerek 2 bin 880 metrekare alana sahip Acil Servis Bölümü hizmete açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurdan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında Akfen Holding ve ESOGÜ Rektörlüğü arasında imzalanan protokol sonrasında inşaatına başlanan yeni acil servisinin 17 Temmuz itibarıyla hizmete başladığını kaydetti.

ESOGÜ Acil Servisi'nin Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik illerine hizmet verdiğini anlatan Acar, şöyle konuştu

"Türkiye'nin her yerinden yoğun bakım ünitesine sevk alan bir hastaneyiz. Aynı anda 57 hastaya hizmet sunabilme kapasitesi olan acil servisimiz modern tıbbi cihazlarla donatılarak fiziksel alanları çok daha uygun hale getirildi. 2 bin 880 metrekare hizmet alanına sahibiz. Kovid-19 pandemisi ve diğer acil sağlık sorunlarında personelimiz, hastalarımız ve yakınları için azami güvenlik tedbirleri alarak çalışmaktayız. Acil Servisimizde inme ve kalp krizi, trafik kazaları, kritik hastalar, çocuk travma hastaları gibi bakım önceliği olan ve acil müdahale gerektiren hastaların tanı ve tedavileri başlatılmakta, hastaneye yatış süreci tamamlanıncaya kadar güvende olmaları sağlanmaktadır."

Acar, 4 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 26 araştırma görevlisi ile hizmet veren Acil Tıp Ana Bilim Dalı doktor kadrosu ile güncel, modern acil sağlık hizmeti sunarak bölgeye hizmet ettiklerini sözlerine ekledi.

4 kentte hizmet veren ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Servisi yenilendi

Kaynak: AA

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