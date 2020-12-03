4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti
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4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti

03.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:45

Samsun'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen tuğla ustası hayatını kaybetti.

Samsun'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen tuğla ustası hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Şair Cemal Şafi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuğla ustası Resul Hamurcu (43) çalıştığı inşaatın 4. katında duvar örerken bastığı bitişik binanın havalandırma boşluğunun üzerindeki atermitin kırılması sonucu iki bina arasındaki havalandırma boşluğuna düştü. Resul Hamurcu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti
4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti
4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti
4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti
4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti
4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti
4. kattan düşen tuğla ustası hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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