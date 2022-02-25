4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı - Haberler
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4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Fatih Poyraz - Güncel
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4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltıANKARA merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir çetenin yasa dışı bahis oynattığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada çete üyelerinin, kurdukları paravan şirketler vasıtasıyla bahis paralarını akladıkları belirlendi. Ankara merkezli 4 ilde şüphelilere yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: Şüphelilerin adliyeye sevki

Haber:  Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Güncel

Gözaltı, Ankara, Bahis, Güncel, Haberler

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