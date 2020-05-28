4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı
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4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı

4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı Deniz manzarasını seyretmeye gelen şahsın el frenini çekmeyi unuttuğu kamyoneti, uçuruma yuvarlandı Cide manzarası aklını başında aldı, el frenini çekmeyi unuttu, kamyoneti uçuruma yuvarlandı Korona virüs tedbirleri...

28.05.2020 09:43 | Son Güncelleme: 28.05.2020 09:48

4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı

Deniz manzarasını seyretmeye gelen şahsın el frenini çekmeyi unuttuğu kamyoneti, uçuruma yuvarlandı

Cide manzarası aklını başında aldı, el frenini çekmeyi unuttu, kamyoneti uçuruma yuvarlandı

KASTAMONU - Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denizi göremeyen şahıs, yasaklar bittiğinde ilk iş olarak denizi görmeye gitti. Kamyonetinin el frenini çekmeyi unutup, deniz manzarasını seyrettiği sırada boşalan kamyonet, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 81 İl'de Arefe Günü ile Ramazan Bayramı boyunca 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Şenpazar ilçesinde ikamet eden ve sık sık gittiği deniz manzarasını özleyen Mürsel Gökdamar, kısıtlamanın sona erdiği ilk günde kıyısı olan Cide ilçesine gitti. Cide'nin Tuğtepesi Seyir Terasına kamyonetiyle çıkan Mürsel Gökdamar, Cide ilçesi ile deniz manzarasını seyretmeye başladı. Kamyonetinden el frenini çekmeden inen Mürsel Gökdamar, yeşil ile mavinin eşsiz güzelliğini seyrettiği sırada kamyoneti boşalarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetini gören Mürsel Gökdamar, büyük üzüntü yaşarak aracının kurtarılması için Cide İtfaiye ekipleri ile çekiciyi aradı. Cide itfaiye ekipleri ile olay yerine gelen çekici, uçuruma yuvarlanan kamyoneti çıkarmak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonunda kamyonet, uçurumdan çıkartılabildi.

4 günlük yasak sonrasında sokağa çıktığı ilk gün hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İHA

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