4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu
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4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu İddiaya göre iki gün önce yine denizden çıkartıldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki hastane görevlisinin cesedi kıyıya vurdu.

4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu

İddiaya göre iki gün önce yine denizden çıkartıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki hastane görevlisinin cesedi kıyıya vurdu.

Olay, ilçeye bağlı Uzunkum Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ERDEMİR ana bina arkasında yer alan denizde erkek cesedi bulundu. Kıyıda hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu fabrika görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek inceleme başlattı. Cansız bedeni ceset torbasına alınan cenaze Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İnceleme sonrası cesedin Murat Aydemir'in olabileceği şüphesi üzerine emniyet yetkilileri Aydemir'in ailesini teşhis için hastaneye çağırdı. Yapılan inceleme sonrası morga alınan eşi Melek Aydemir ve yakınları cesedi teşhis ederek, cesedin hastane çalışanı Murat Aydemir'e ait olduğu belirlendi. Aydemir'in cansız bedenini gören aile bireyleri sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldular.

Öte yandan sahilde yapımı süren inşaatta işçi olarak çalışan Şerafettin Aydın, Salı günü Murat Aydemir'i denizden çıkardığını iddia etti. Bugün işe geldiklerinde inşaatta birinin oturup denizi seyrettiğini söyleyen Aydın açıklamasında, "Salı günü çocuklar denizde ölü gibi birinin yattığını söyledi. Buraya indim, iki elleri ile tutulmuş duruyordu suda. Ben taşların üzerine çıkardım ve gittim. Ben iyiyim dedi. Dayı sen ne yapıyorsun burada dediğimde ben bilmiyorum ki dedi. Onu burada çocuklar görmüşler biz inşaatta tuğla örüyorduk. Daha sonra görmedik. Yukarıdan baktığımda su yüzüne vurduğu zaman kafası sallanıyordu. Bugünkü ceset ile ilgili bilgim yok. Ama sabah geldiğimizde inşaat sahasında bir arkadaş oturuyordu, denizi seyrediyordu." İfadelerini kullandı.

4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu
4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu
4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu
4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu
4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu
4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu
4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adamın cesedi kıyıya vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın

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