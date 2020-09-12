4 gündür haber alınamayan yaşlı adam, evinde ölü bulundu Antalya'da, oğlunun 4 gündür haber alamadığı Mustafa Sodur, ihbar üzerine çilingirle eve giren polis ekiplerince kapı arkasında ölü bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi 253 Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan Uğur Sodur, yalnız yaşayan babasından haber alamayınca durumu yetkililere bildirdi. İhbarla eve gelen polis ekipleri, çilingirle daire kapısını açıp, içeri girdi. Polis ekipleri Mustafa Sodur'u kapının arkasında hareketsiz halde yatarken buldu. Ekiplerin incelemesiyle Uğur Sodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

4 gündür haber alınamayan Sodur'un, cesedinden yayılan kötü koku nedeniyle eve gelen ekipler çalışmalarını güçlükle tamamladı. Ekipler Mustafa Sodur'un cansız bedeni üzerinde yaptığı ilk incelemede herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlamadı. Olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Mustafa Sodur'un cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan Mustafa Sodur'un yaklaşık 5 yıldır yalnız yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA