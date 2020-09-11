4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu
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4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu

Kırıkkale'de, mesai arkadaşlarına "sigara almaya gidiyorum" diyerek iş yerinden ayrılan ve 4 gündür kendisinden haber alınamayan 29 yaşındaki Halil Altan'ın cansız bedeni, Kızılırmak Nehri'nde başından vurulmuş halde bulundu.

11.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 18:11

Kırıkkale'de 4 gündür aranan 29 yaşındaki Halil Altan'ın cansız bedeni Kızılırmak Nehri'nde başından vurulmuş bir şekilde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Yahşihan İstasyon Amirliğinde işçi olarak çalışan Halil Altan (29), 7 Eylül Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında mesai arkadaşlarına 'sigara almaya gidiyorum' diyerek iş yerinden ayrıldı. İş yerine dönmeyen Altan'ın aracı arkadaşları tarafından Kızılırmak Nehri kenarında terk edilmiş şekilde bulundu. Bunun üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

4 gündür aranan gencin cansız bedeni, nehirde başından vurulmuş halde bulundu

29 yaşındaki gencin bulunması için Jandarma, AFAD ve AKUT'un devam ettirdiği arama çalışmalarına Ankara'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ile özel eğitimli Arama Kurtarma Köpeği 'Pati' ve Kadavra Köpeği "Nekro" katıldı.

CANSIZ BEDENİ KIZILIRMAK NEHRİ'NDE BULUNDU

Tüm ekiplerin seferber olduğu genç, 4 gün aradan sonra Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Başında mermi izi olduğu tespit edilen Altan'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

4 gündür aranan gencin cansız bedeni başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
IHTIYAR: KARI KIZ MESELESİ VEYAHUT UÇKUR PARA MESELESI OLABULU
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