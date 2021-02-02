4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı! Toplu halde intihar ettiler

Ahmetli'nin Bintepeler Akçeşme mevkisinde, dün akşam saat 17.00 sıralarında art arda gelen silah seslerini duyan vatandaşlar, jandarmayı aradı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, park halindeki otomobilin yanında 4 gencin yan yana cansız bedenlerini buldu. Yapılan incelemede gençlerin liseden arkadaş olan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal olduğu belirlendi. Gençlerden Ümit Zangal'ın boynu kırılarak, diğer 3 gencin ise pompalı tüfekle vurularak öldüğü saptandı.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemelerde, 4 gencin Amasya'ya askere gidecek olan arkadaşları için kalabalık bir grup halinde Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı olan babası Suat Zengin'e ait bağ evinde toplanarak eğlence düzenlediğini belirledi.

BOYNU KIRILARAK ÖLDÜ

Gençlerin bir kısmı pazar günü bağ evinden ayrılırken Alaşehir'den gelen Neşet Dalgın, Serkan Zangal ve Ümit Zangal, 1 Şubat'ta dünyaya gelen Dalgın'ın doğum gününü kutlamak için kaldı. Ancak Pazar günü, Ümit Zangal henüz belirlenemeyen bir nedenle boynu kırılarak öldü.

CESEDİ ARACA KOYUP, TÜFEĞİ ALDILAR

Cesedi otomobile koyan 3 arkadaşı, bağ evinde bulunan Suat Zengin'e ait ruhsatsız av tüfeğini de alarak, 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkiine gitti.

SIRAYLA TÜFEĞİ ALIP İNTİHAR ETTİLER

Ümit Zangal'ın cesedini otomobilden indiren 3 arkadaş, toplu intihara karar verdi. Ardından da sırayla tüfeği alıp intihar etti. Gençlerden ikisinin alnından, birinin çenesinin altından vurulduğu ve bitişik nizam ateş ettikleri belirlendi. Gençlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıkları araştırılırken, boynu kırık halde bulunan ve vücudunda herhangi bir yara ya da kesik izi bulunmayan Ümit Zangal'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

CEP TELEFONLARINA EL KONULDU

4 gencin kapalı halde bulunan cep telefonlarına da incelenmek üzere el konuldu. Gençlerden Muharrem Zengin'in bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen ve aslen Ahmetlili olan Mehmet Zengin'in yeğeni olduğu, Neşet Dalgın'ın kuaförlük, Serkan Zangal'ın ise elektronik eşya tamirciliği yaptığı öğrenildi.

GENÇLER TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'de yapılan otopsinin ardından, Serkan Zangal ve amcasının oğlu Ümit Zangal ile Neşet Dalgın Alaşehir'de, Muharrem Zengin ise Ahmetli'nin Kestelli Mahallesinde toprağa verildi.