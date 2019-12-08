: 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve güreşleri yapıldı

08.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:10

Eşek futbolundan görüntüler

Cahit Karataş ile röportaj

Deve güreşinden görüntüler

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun konuşması

Ödül töreni Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi'nde gerçekleştirilen deve güreşleri öncesi eşekler üzerinde oynan "Yörük futbolu" vatandaşlardan büyük ilgi gördü

ANTALYA (AA) – Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri gerçekleştirildi.

Kumluca Belediyesi himayesinde Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği ile Karacaören Mahallesi halkı tarafından organize edilen 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri, Karabük mevkinde deve güreşi için özel olarak hazırlanan alanda yapıldı. Güreşlere Kumluca'nın yanı sıra, Antalya, Demre, Aydın, Denizli ve Muğla'dan yaklaşık 70 deve katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından güreşler öncesi eşekler üzerinde gösteri amaçlı "Yörük futbolu" oynandı. Oyuncuların eşekler üzerinde zor anlar yaşadıkları yörük futbolunda, Yurdakaçan takımı, Karakaçan takımını 4-1 mağlup etti. Yörük futbolu hakkında açıklama yapan maçın hakemi Cahit Karataş, yörük yaşamında eşeğin önemli bir yeri olduğunu ve tarih boyunca eşeklerin değirmene gitme, yük ve su taşıma gibi işlerde kullanıldığını söyledi.

Günümüzde ise eski kültürleri yaşatmak, insanlara hoş eğlenceli vakit geçirme, eski kültürleri yaşatma adına eşekle gösteri amaçlı futbol oyunu oynadıklarını ifade eden Karataş, "Amerkan futbolu var, bizde eşek üzerinde yörük futbolu olsun dedik. Bazı insanlar buna tepki versede bizim amacımız kültürü yaşatmak, insanların hoş vakit geçirmelerini sağlamak. Talep gelmesi halinde biz bu eşeklerle Türkiye'nin her yerine giderek bu görsel oyunumuzu oynamaya hazırız." dedi.

Yapılan duanın ardından başlayan deve güreşlerinde ise develer birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadeleler etti. Galip devenin seçilmediği gösteri amaçlı güreşlerde zaman zaman deve sahipleri kendi aralarında kısa süreli tartışmalar yaşarlarken, bazı güreşlerde ise güreşen develeri ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, deve güreşlerinin Kumluca ve yöresinde sevilen ve yaşatılmaya çalışılan güzel bir yörük kültürü olduğunu, bazı zamanlarda hayvanseverler tarafından bu güreşlerin eleştirilsede yöre insanının deveye olan sevgisi ve kültürü yaşatma çabalarına kendilerinin her zaman destek vereceklerini söyledi.

Her zaman halkın istekleri doğrultusunda yapılan ve yapılacak sosyal, kültürel etkinliklere ellerinden gelen katkıyı sağladıklarını ifade eden Köleoğlu, "Bugün burada çok güzel güreşler oluyor. Deve sahiplerimiz, bu kültüre gönül veren güzel insanlar, yaşlısı genci, herkes güzel bir havada biraya gelimiş. Bizde bu güzellikleri desteklmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerde deve sahiplariyle, güreşlerin yapılmasına katkı sağlayan sponsorlara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ve diğer protokol üyeleri tarafından kupa ve plaket verildi.

Kaynak: AA

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