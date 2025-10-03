4 Ekim Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı!

4 Ekim Cumartesi tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan tüm kararların ayrıntılarına PDF formatında da ulaşılabiliyor. Gerek yeni kanun ve yönetmelikler gerekse idari düzenlemeler ile birlikte günün ilanları ve atama listeleri de Resmî Gazete'de yerini aldı. Böylece yasama, yürütme, yargı ve ilan bölümlerine dair tüm gelişmeler bugünkü Resmî Gazete'de kamuoyuna duyuruldu.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI – 4 EKİM 2025

4 Ekim 2025 Cumartesi tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Günün sayısında yasama, yürütme ve idare bölümleri ile yargı kararları ve atama listeleri yer aldı. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşlara ait ilanlar da yayımlanan kararlar arasında bulunuyor. Tüm detaylara Resmî Gazete'nin PDF sürümü üzerinden erişmek mümkün.

YASAMA BÖLÜMÜ

Bugünkü sayıda yasama bölümüne ait çeşitli kanunlar yayımlandı. Meclis'te kabul edilen düzenlemeler Resmî Gazete'de yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, farklı alanlarda yapılan yasal değişiklikler kamuoyuna duyuruldu.

YÜRÜTME VE İDARE

Yürütme ve idare bölümünde Cumhurbaşkanlığı kararları ve ilgili bakanlıkların yönetmelikleri öne çıktı. Kamu kurumlarının işleyişine dair düzenlemeler, yönetmelik değişiklikleri ve uygulama esasları yayımlandı.

YARGI KARARLARI

Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ne ait kararlar bugünkü sayıda yer aldı. Yargı bölümünde özellikle bireysel başvurulara ve hukuk davalarına ilişkin kararlar dikkat çekti.

ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlanan atama kararları da bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey görev değişiklikleri gerçekleşti.

İLANLAR

Kurum ve kuruluşlara ilişkin resmi duyuruların yanı sıra vatandaşları ilgilendiren ilanlar da yer aldı. İhale, yatırım ve çeşitli idari ilanlar bugünkü sayının dikkat çeken bölümleri arasında.

4 AĞUSTOS 2025 TARİHLİ SAYIYA GERİ DÖNÜŞ

4 Ağustos 2025 tarihli Resmî Gazete'de de benzer şekilde yasama, yürütme, idare ve yargı kararları yayımlanmıştı. O günün sayısında kabul edilen kanunlar, atama kararları ve kamu ilanları öne çıkmıştı. Vatandaşlara ve kurumlara yönelik önemli duyurular arşivden PDF formatında erişime açık durumda.