4 donör ilik naklinden vazgeçince lösemili Ahmet kurtarılamadı

İZMİR'de 15 ay önce lösemi teşhisi konulan 8 yaşındaki Ahmet Köksal ilik nakli olmayı beklerken 4 ayrı donör bulundu, ancak hepsi nakilden vazgeçti. Kemoterapi gören, bir süre sonra da donörden nakil yapılan Köksel, 21 gün sonra yaşamını yitirdi. Ahmet Köksal'ın annesi Betül Köksal (34), "Gençler, Kızılay araçlarına gidip ilik bağışçısı oluyor. Uyum sağlandığında da 'vazgeçtik' diyorlar. Nelerden vazgeçtiklerini bilmiyorlar. Bu nakli küçücük çocuklar bekliyor" dedi.

Gaziemir ilçesinde oturan ev kadını Betül ve otobüs şoförü Selami Köksal (34) çiftinin iki erkek çocuğundan küçüğü Ahmet'e yüksek ateş nedeniyle başvurdukları Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaklaşık 15 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Ahmet için hem yurt içinde hem de yurt dışında tarama yapıldı. 4 uygun donör bulundu ancak donörler nakil işleminden vazgeçti. Ahmet bu süreçte kemoterapi alarak nakil işlemine hazırlandı ama umutlar her defasında yarıda kaldı. Bir süre sonra Almanya'dan yüzde 90 oranında uyumlu donör bulundu ve mayıs ayında Ahmet'e aynı hastanede ilik nakli yapıldı. Nakil işleminden 21 gün sonra Ahmet Köksal, ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bağışçı olmaya karar verdikten sonra vazgeçen donörlere seslenen Betül Köksal, "Gençler, Kızılay araçlarına gidip ilik bağışçısı oluyor. Uyum sağlandığında da 'vazgeçtik' diyorlar. Nelerden vazgeçtiklerini bilmiyorlar. Bu nakli, küçücük çocuklar bekliyor. Ne yaşadıklarını görmüyorlar. Teknoloji gelişti. Eskiden ilik omurilikten alınıyordu. Şimdi her iki koldan damar yolu açılıyor. Birinden kan alınıyor, ilik ayrıştırılıyor, diğerine kan geri veriliyor. Bağışçı 15 dakika sonra sapasağlam çıkıyor. İki gün içerisinde de hücreler yenileniyor. 'Korkmayın kötü bir şey yok' diye haykırıyoruz. Sesimiz duyulmuyor. Vazgeçecek kişiler bağışçı olmasın" diye konuştu.