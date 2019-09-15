4. Caferli Güz ve Çevre Şenliği başladı

15.09.2019 16:18

Kuşadası'na bağlı Caferli'de artık geleneksel hale gelen ve bu yıl 4. kez düzenlenen Çevre ve Güz Şenliği başladı. Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nin Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl kadın ve çevre temasıyla gerçekleştirilen şenlik iki gün sürecek.



Caferli meydanında gerçekleştirilen şenlik açılışı, eski Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in konuşmasıyla başladı. Ateş'in konuşmasının ardından piyanoda Elena Yusupova'nın eşliğinde Soprano Olcay Şahin bir şan konseri verdi. Hüseyin Opruklu'nun kadın temalı fotoğraf sunumu eşliğinde Itır Bağdadi ve Mehlike Hepdemir'in'Kadın ve Çevre' konulu oturumu büyük ilgi gördü. Ardından Cenk Behram Su, Erhan Altun Yavuz Pullukçu belgesel film gösterimi yaparken, Nadire Günday'ın fotoğrafları sergilendi. Şenliğin ilk gününde son olarak oyuncu ve yönetmen Dr. Ercan Kesal şenliğe katılanlarla sohbet etti, sorularını cevaplandırdı.



Kuşadası Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği Başkanı Nazlı Deniz Kuruoğlu, " Gün geçtikçe bozulan çevreye, tükenen doğa varlıklarımıza, kaybedilen yaşam alanlarına dikkatleri çekmek ve duyarlılıkları tazelemek için 'çevre' teması artık Güz Şenliğimizin vazgeçilmezi oldu. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirerek geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimize gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum. Caferli Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği olarak iki gün oyunca Kuşadası Belediyesinin desteği ile 4. kez Caferli Güz ve Çevre Şenliğini gerçekleştiriyoruz. Şenliğin hazırlıklarına Kuşadası Çevre Platformu, Kuşadası Ticaret Odası ve Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası gibi STK'lar da destek verdi. Şenliğin bu sene de film gösterimleri, değerli yönetmen ve yazarlarla sohbetler, çevre ve kadın temasının birlikte işlendiği oturumlar, stand-up, konserler, dans ve edebiyat ile dolu zengin bir programımız var " dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA