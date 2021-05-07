4 BİN LİRAYLA 'BABAMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI
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4 BİN LİRAYLA 'BABAMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 4 bin lira alıp babasına götürmek için evden çıkan 2 çocuk babası İsa Aslan'dan (26) 8 gündür haber alınamıyor.

ŞANLIURFA'da, 4 bin lira alıp babasına götürmek için evden çıkan 2 çocuk babası İsa Aslan'dan (26) 8 gündür haber alınamıyor. Hacir Aslan, hayatından endişe ettiği oğlu İsa'nın bulunmasını istedi.

Manisa'da kuyu sondaj işinde çalışan İsa Aslan, bayram öncesi izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldi. Konuklu Mahallesi'ndeki eşi ve çocuklarının yanına giden Aslan, 29 Nisan akşamı saat 20.30 sıralarında 'babamlara gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Yanında 4 bin lira ile evden çıkan Aslan'dan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, İsa Aslan'ın bulunması için arama çalışması başlattı.

İsa Aslan'ın annesi Hacir Aslan, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Ağabeyi Halil Aslan da kardeşinden 8 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, Jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduk. Kendisinin sağ salim bulunmasını arzu ediyoruz? dedi.

4 BİN LİRAYLA 'BABAMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI
4 BİN LİRAYLA 'BABAMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI
4 BİN LİRAYLA 'BABAMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI
4 BİN LİRAYLA 'BABAMA GİDİYORUM' DEYİP ÇIKTI, BİR DAHA HABER ALINAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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