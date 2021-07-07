4 aylık hamile Özge Özpirinçci bebeğinin ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı
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4 aylık hamile Özge Özpirinçci bebeğinin ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

6 yıldır meslektaşı Burak Yamantürk ile birlikte olan Özge Özpirinçci, geçtiğimiz ay hamile olduğunu açıkladı. Şu anda 4 aylık hamile olan Özpirinçci, bebeğinin görüntülenmesi için gittikleri doktor muayenehanesinden fotoğraflar paylaştı.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, 6 yıldan bu yana aşk yaşadığı oyuncu Burak Yamantürk'ten hamile olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz 6 Haziran'da müjdeli haberi hayranlarına duyuran Özpirinçci, kimi hayranlarından tebrik alırken, kimi hayranlarından da evlenmeden çocuk yaptığı için eleştiri aldı.

4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı

DOKTORDAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

İlk çocuğunu kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Özge Özpirinçci, rutin kontroller için gittikleri doktorda, bebeğinin görüntülenmesinin yapıldığı anları takipçileriyle paylaştı. Özpirinçci, ultrasonda köpeklerinin de kendilerine eşlik ettiğini belirtti. Özpirinçci'nin fotoğrafına "loading" emojisi koyması da dikkat çekti.

İşte Özge Özpirinçci 'nin Instagram hesabından paylaştığı o fotoğraflar:

4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı
4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı
4 aylık hamile Özge Özpirinçci bebeğinin ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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4 aylık hamile Özge Özpirinçci bebeğinin ultrason çekimi sırasındaki anlarını paylaştı - Haberler Magazin
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