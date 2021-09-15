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4 ayda ikinci kez üçüz bebek sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
4 ayda ikinci kez üçüz bebek sevinci

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Devlet Hastanesinde 4 ayda ikinci kez üçüz bebek dünyaya geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Devlet Hastanesinde 4 ayda ikinci kez üçüz bebek dünyaya geldi.

Yaklaşık 4 ay önce yabancı uyruklu Hıyem Dair ile Luay El İsa çiftinin üçüz bebeklerinin dünyaya geldiği Nizip Devlet Hastanesinde, 4 ay sonra yeniden üçüz bebek dünyaya geldi. Bekri Cicu ve Beyan Humsi çiftinin 2 erkek ve bir kız bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. 4 ayda ikinci kez üçüz bebeğin doğumuna giren Kadın ve Doğum Uzmanı Hilmi Taşdemir, her iki üçüz doğumunun da başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

İkisi erkek biri kız

Uzman Dr. Taşdemir, son üçüz doğum yapan çiftin 2 erkek bir kız bebekleri olduğunu belirterek, "Hastamız çocuk sahibi olamama sebebiyle geldi. Öncelikle gebe kalamamasının sebepleri araştırıldı. Sebeplere yönelik tedavisi verildi. Spontane gebelik olması için ilaç tedavisi başlandı. Gebe kalması sağlandıktan sonra takiplerde gebeliğin 3'üz olduğu anlaşıldı. Hastamızı sıkı takibe aldık. Hastamızın zor bir gebeliğinin olduğunu bildiğimiz için sıkı bir takibe aldık. Hastamızı 35. haftasına kadar takip ettik ve yatışını verdik. Sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmesine vesile olduk. Üçüzlerden 2'si erkek bir kız çocuğu oldu. bebeklerin 2 kilo 250, 2 kilo 500 ve 2 kilo 850 gram olarak dünyaya geldi. Hastamız sezaryen ile doğum yaptı" ifadelerini kullandı.

Önceki üçüzler halen kontrole geliyor

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Abdullah Tiryaki ise yaklaşık 4 ay önce üçüz bebekleri olan El İsa çiftinin çocuklarının da sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, bebeklerin halen kontrole getirildiğini ifade etti. Üçüz bebekleri yakından takip ettiklerini anlatan Tiryaki, "Daha önceki 3'üz bebekleri de 2-3 haftalık tedavinin ardından taburcu ettik. Halen polikliniğimize düzenli olarak geliyorlar durumlarını takip ediyoruz. Tekrar bir 3'üz bebek gebeliği geldi. Biz de gereken hazırlığımızı yaptık. Zaten daha önceki doğumdan tecrübemiz vardı. Bebeklerimiz gayet kilo olarak yeterli düzeyde umarım bu 3'üzleride diğerleri gibi sağlıklı bir şekilde annelerinin kucağına vereceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

4 ayda ikinci kez üçüz bebek sevinci

4 ayda ikinci kez üçüz bebek sevinci

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: 4 ayda ikinci kez üçüz bebek sevinci - Haberler
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