4 ay önce evlendiği eşinin boğazını kesip sonra da duş almış (3)
05.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:28
TUTUKLANDI Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi Ece Çiçek'i (18), vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Sabri Çiçek (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi Ece Çiçek'i (18), vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Sabri Çiçek (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL