4 ay önce evlendiği eşinin boğazını kesip sonra da duş almış (3)
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4 ay önce evlendiği eşinin boğazını kesip sonra da duş almış (3)

05.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:28
4 ay önce evlendiği eşinin boğazını kesip sonra da duş almış (3)

TUTUKLANDI Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi Ece Çiçek'i (18), vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Sabri Çiçek (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI  

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi Ece Çiçek'i (18), vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp boğazını keserek öldüren Sabri Çiçek (21), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed SIDAL

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