Fren patlaması sonucunda 4 askerin şehit olmasından sonra detaylar gelmeye devam ediyor
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Fren patlaması sonucunda 4 askerin şehit olmasından sonra detaylar gelmeye devam ediyor

Mersin'de 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün yaşamını yitirdiği kazada görgü tanığı Rıza Peker, "Şoför arkadaşımız çok cesurdu. Son ana kadar direksiyonu bırakmadı. Kendini düşünmeyip, yolcuları düşündü" dedi.

Fren patlaması sonucunda 4 askerin şehit olmasından sonra detaylar gelmeye devam ediyor
29.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:54

Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün de yaşamını yitirdiği kazanın görgü tanığı konuştu. Devrilen otobüsün peşinden gelen, kendisi de asker taşıyan otobüsün şoförü Rıza Peker, "İki arkadaşımız da son olarak, otobüsteki askerleri ikaz ederek, 'Emniyet kemerlerinizi takın' diye bağırdı. Sıkı tutunmalarını söyleyerek, aracı dağa yaslayacaklarını söylemişler. Aracı durdurabilmek için direksiyonu sola kırıp dağa vurup, aracı yatırıyor. Şoför arkadaşımız çok cesurdu. Son ana kadar direksiyonu bırakmadı" dedi.

MERSİN'DE YAŞANAN KAZADA ŞOFÖR ÇOK CESURDU

Peker, o anlar daha detaylı bir şekilde şu sözlerle anlattı: "Alaşehir'den arkadaşlarımızı aldık. Mersin'e gidecektik. Oradan da Kıbrıs'a geçeceklerdi. Afyon Çay'a geçtikten sonra dinlenme tesisinde mola verdik. Askerlerimiz ve arkadaşlarımız orada dinlendi. Gıda ihtiyaçlarını karşıladılar. Daha sonra Konya'da bir benzin istasyonunda mola verdik. Yolculuk devam etti. Mersin Mut'a gelmeden önce çok zor bir rampa vardı. Hepimiz orada çok dikkatliydik. Arkadaşımız benim 4 araç önümdeydi. Bir anda şoför arkadaşımızın freninin tutmadığını gördük. Bir iki viraja çok keskin ve sert girdi. Önündeki iki aracı ikaz etti. Selektör ve kornayla iki otobüsü kurtardı. Otobüsler kendilerini sağa attı. Otobüsün tekerlerinden duman çıkıyordu. En son viraja geldiğimizde arkadaşımız sert geçti. Karşıdan bir sivil araç geliyordu. O anda yedek kaptan da yanındaydı. İki arkadaşımız da son olarak, otobüsteki askerleri ikaz ederek, 'Emniyet kemerlerinizi takın' diye bağırmış. Sıkı tutunmalarını söyleyerek, aracı dağa yaslayacaklarını söylemişler. Aracı durdurabilmek için direksiyonu sola kırıp dağa vurup, aracı yatırıyor. Şoför arkadaşımız çok cesurdu. Son ana kadar direksiyonu bırakmadı. Görevini layıkıyla yaptı. Biz onları mesleki anlamda şehit olarak görüyoruz. Yanındaki arkadaşımız da yanından hiç ayrılmadı. Bu 2-3 dakikalık bir kaza. O esnada şoför arkadaşımızın birilerine telefon ettiği söyleniyor. Bunların hepsi asılsız iddialar. Biz şoförüz, kutsal bir görev yapıyoruz. Bizim görevimiz taşıdığımız canları sağ salim yerine emanet etmektir. Bu olay da bizim için çok üzücü oldu."

"ASKERLERİN HİÇBİRİ SAĞ ÇIKAMAZDI"

Otobüse bulunan iki şoförün de son derece mücadeleci olduğunu aktaran Peker, "Gemiyi en son kaptan terk eder ya, bizde de en son şoför terk eder. Karşıdan gelen arabada kaç kişi olduğunu bilemiyorsunuz. Otobüsün o hızla karşıdaki arabanın üstüne geçtiğini düşünün, öyle olsaydı bu askerlerden hiçbiri sağ çıkamazdı. Havuz gibi bir yere düştü. İki aracın önüyle arkası ve ortası askıda kalıyor ve o askıdan askerler kurtuluyor. Askerlere emniyet kemeri ikazında bulunmaları, o askerleri koltuklarında tuttu. Kendilerini düşünmeyip, yolcuları düşündüler" dedi.

Kaynak: DHA

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