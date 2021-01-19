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39 yıl sonra ekrana dönüyor

19.01.2021 08:41 | Son Güncelleme: 19.01.2021 08:45
39 yıl sonra ekrana dönüyor

1982 yılında TRT 1'de yayınlanan "Hacı Arif Bey" dizisinde başrol oynayan Özhan, 39 sene sonra yine TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak.

1982 yılında TRT 1'de yayınlanan "Hacı Arif Bey" dizisinde başrol oynayan Özhan, 39 sene sonra yine TRT 1'de izleyici karşısına çıkacak. Sanatçı, "Tövbeler Olsun"da rol alacak. Mahallenin güler yüzlü ve babacan doktoru Doktor Şevki Hoşnefes'i canlandıracak olan Ahmet Özhan, yıllar sonra yeniden kamera karşısına geçtiği için heyecanlı olduğunu söyledi.

Kaynak: Hürriyet

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